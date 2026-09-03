Звезда Реала Асенсио избегает тюрьмы, но попадает в новый скандал

Трое бывших игроков признаны виновными в скандале, Асенсио оправдан, но вновь попадает в центр внимания из-за ареста за пьяное вождение.

Центрбек Реал Мадрид Рауль Асенсио избежал тюремного заключения, несмотря на обвинения в незаконном распространении видео сексуального характера. Судебное решение оправдало игрока после того, как пострадавшие стороны простили обвиняемых.



Другие участники молодежной команды мадридского клуба также были вовлечены в этот скандал. Трое бывших игроков признали свою вину в тайной видеосъемке интимных моментов с девушками, одна из которых в 2023 году была несовершеннолетней. Суд приговорил их к условному наказанию в виде одного года тюрьмы, запрету на приближение к жертвам на два года и запрету на работу с несовершеннолетними на три года. Обвинения против Асенсио были связаны только с распространением видео.



Тем не менее Асенсио снова стал центром внимания из-за скандала. Во время отпуска его арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.



Главный тренер Реала Жозе Моуринью осудил своего игрока за нарушение дисциплины. На пресс-конференции 3 сентября он подтвердил, что клуб начал дисциплинарное расследование в отношении Асенсио. Моуринью заявил:

Игрок Реала должен оставаться таковым 24 часа в сутки... Все мы не без греха, но когда ошибка на ошибке - это ни в какие ворота не лезет. Это вызывает только одно сплошное недовольство.