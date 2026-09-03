Динамо Киев подписывает контракт с молодым ганским полузащитником Фатаву Ганиву

Динамо из Киева подписывает контракт с молодым ганским полузащитником Фатаву Ганиву, который уже зарегистрирован в составе команды на сезон-2026/27.

Футбольная команда Динамо из Киева привлекла к себе 18-летнего ганского полузащитника Фатаву Ганиву. Информация о новом игроке размещена на официальном сайте украинской Премьер-лиги, где он уже внесен в список игроков команды на сезон-2026/27.



Ганиву, рожденный 27 ноября 2007 года, занимает позицию полузащитника. Согласно данным от УПЛ, его регистрация в составе Динамо была осуществлена 3 сентября 2026 года.



Перед переходом в Динамо Ганиву выступал за АС Коппан, команду из нижних дивизионов Ганы. В августе разные африканские и международные источники сообщали, что Ганиву успешно прошел медицинскую проверку и подписал трехлетний контракт с киевским клубом.



Прежде чем вступить в Динамо, Ганиву участвовал в отборочных турах в нескольких европейских клубах. В 2024 году он проходил отбор в Челси, где тренировался с командами U-18 и U-21 и играл за юношеский состав в матче против Шеффилд Юнайтед. Его участие в отборах в Борнмуте, Брентфорде и Зальцбурге также было отмечено.



На международном уровне Ганиву представлял юношеские команды Ганы. Он играл за команду U-16, а затем был приглашен в команды U-17 и U-20. В 2026 году Ганиву был членом ганской команды на чемпионате WAFU B среди игроков до 20 лет в Кот-д'Ивуаре.