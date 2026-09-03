Малиновский и Батагов отказываются от спарринга Зенита: новые подробности скандала
Профессиональный журналист Игорь Бурбас раскрыл информацию на своем Telegram-канале.
Бурбас заявил:
Руслан Малиновский не поедет в страну 404. Насколько мне известно, украинец не собирается быть причастным к бесстыдной договоренности его клуба относительно спарринга в Питере. Стоит понимать, что 15 ноября наш хавбек рассчитывает быть в лагере нашей сборной.
Что касается Арсения Батагова, то возможность и его поездки на матч такого рода с участием Трабзонспора категорически исключена. Однако вопросов к самому клубу от этого однозначно не становится меньше.
В то же время Малиновский и Батагов до сих пор не дали официальных заявлений по этому вопросу.
Стоит отметить, что Зенит ранее анонсировал проведение товарищеского матча с Трабзонспором, который запланирован на 15 ноября на Газпром Арене в Санкт-Петербурге.