Экспозиция музея включает в себя меморабилии известных запорожских футболистов и историю развития футбола в Запорожье.

На стадионе Славутич Арена состоялось торжественное открытие музея, посвященного истории футбола Запорожья. Среди приглашенных гостей был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.



Музей представляет собой экспозицию, в которой можно увидеть футбольные майки с подписями известных запорожских футболистов, включая Евгения Хачериди, Сергея Кривцова, Эдуарда Соболя, Павла Шкапенко, Александра Косырина и других знаменитых игроков.



Одна из частей музея посвящена истории развития футбола в Запорожье. Здесь представлены информационные панели о местных стадионах, архивные снимки, футбольные атрибуты, вымпелы, формы разных времен и другие экспонаты.



В отдельном зале можно узнать историю футбольного клуба Металлург, который на протяжении многих лет был символом спортивной жизни Запорожья. Для молодежи в музее организованы интерактивные зоны, где они могут поиграть в настольный футбол или принять участие в других футбольных мероприятиях.

Шевченко сказал:





Я увидел то, чего не видел больше нигде в Украине, я поражен. Запорожье становится городом-примером.

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