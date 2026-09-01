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Итальянский защитник Аганор переходит из Аталанты в Челси за 48 млн евро

Аганор переходит в Челси, но сначала проведет сезон в Кристал Пэласе на правах аренды.
Итальянский защитник Аганор переходит из Аталанты в Челси за 48 млн евро
Онест Аганор / Getty Images

Основное соглашение о переходе итальянского футболиста Онеста Аганора из Аталанты в Челси было достигнуто. Как сообщает лондонский футбольный клуб, 18-летний защитник станет частью команды в 2027 году.

В сезоне 2026/27 ожидается, что Аганор будет выступать за Кристал Пэлас на основе договора об аренде с Аталантой. Это связано с тем, что Челси уже отдал в аренду в Пэлас защитника Акселя Дисаси. Предположительная общая стоимость сделки может составить около 40 миллионов фунтов (примерно 48 миллионов евро), с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Аганор забил один гол в 35 матчах за свою команду. Он также принял участие в двух матчах за национальную команду Италии.

Ранее также сообщалось, что немецкий футбольный клуб активировал опцию на выкуп нападающего Челси, согласно условиям договора между двумя клубами.

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