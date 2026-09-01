Динамо в поисках нового тренера: Кендзерек и Кравченко в списке претендентов

Динамо Киев рассматривает Мацея Кендзерека и Сергея Кравченко на замену Игорю Костюку в роли главного тренера.

Динамо Киев рассматривает двух претендентов на замену Игорю Костюку в роли главного тренера, как было заявлено в эфире ТаТоТаке.



Возможными кандидатами являются польский тренер Мацей Кендзерек, который в настоящее время исполняет обязанности ассистента в тренерском штабе Динамо, и Сергей Кравченко, помощник Руслана Ротаня в клубе Полесье из Житомира. Клуб склоняется к выбору иностранного специалиста.



После неожиданного проигрыша Буковине из Черновцов (0:3) в украинском чемпионате, будущее Костюка в клубе остается под вопросом. Динамо занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице, набрав всего шесть очков за четыре матча. Кроме того, киевский клуб был выбит из Лиги конференций после поражения от Карабаха в третьем квалификационном раунде.