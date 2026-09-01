Звезда украинского футбола Гуцуляк отказался от предложения испанского Эспаньола

Эспаньол предложил Гуцуляку контракт на 600 тысяч евро, но футболист отказался, рассчитывая на 1,5 миллиона евро.

Алексей Гуцуляк, экс-игрок футбольного клуба Полесье из Житомира и участник национальной сборной Украины, был приглашен в испанскую Ла Лигу, сообщил спортивный аналитик Игорь Бурбас.



Эспаньол, испанский клуб, обратил внимание на 28-летнего Гуцуляка и предложил ему стать свободным агентом с годовым окладом в 600 тысяч евро. Тем не менее, Гуцуляк отказался от предложения клуба из Каталонии, стремясь к зарплате в размере около 1,5 миллиона евро в новой команде.



Гуцуляк был частью команды Полесье с июля 2024 года, в рамках которой он провел 65 матчей, забив 21 гол и совершив 11 результативных передач.



По истечении контракта с Полесьем 30 июня Гуцуляк стал свободным агентом. Согласно его представителю, одной из главных причин его ухода было стремление принять участие в иностранных лигах. В составе национальной сборной Украины Гуцуляк участвовал в 16 матчах и забил шесть голов.



Кроме того, стало известно, что еще один украинский вингер, Михаил Мудрик, будет продолжать свою карьеру в английской Премьер-лиге, перейдя в Тоттенхэм.