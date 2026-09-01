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Звезда украинского футбола Гуцуляк отказался от предложения испанского Эспаньола

Эспаньол предложил Гуцуляку контракт на 600 тысяч евро, но футболист отказался, рассчитывая на 1,5 миллиона евро.
Звезда украинского футбола Гуцуляк отказался от предложения испанского Эспаньола
Алексей Гуцуляк / Getty Images

Алексей Гуцуляк, экс-игрок футбольного клуба Полесье из Житомира и участник национальной сборной Украины, был приглашен в испанскую Ла Лигу, сообщил спортивный аналитик Игорь Бурбас.

Эспаньол, испанский клуб, обратил внимание на 28-летнего Гуцуляка и предложил ему стать свободным агентом с годовым окладом в 600 тысяч евро. Тем не менее, Гуцуляк отказался от предложения клуба из Каталонии, стремясь к зарплате в размере около 1,5 миллиона евро в новой команде.

Гуцуляк был частью команды Полесье с июля 2024 года, в рамках которой он провел 65 матчей, забив 21 гол и совершив 11 результативных передач.

По истечении контракта с Полесьем 30 июня Гуцуляк стал свободным агентом. Согласно его представителю, одной из главных причин его ухода было стремление принять участие в иностранных лигах. В составе национальной сборной Украины Гуцуляк участвовал в 16 матчах и забил шесть голов.

Кроме того, стало известно, что еще один украинский вингер, Михаил Мудрик, будет продолжать свою карьеру в английской Премьер-лиге, перейдя в Тоттенхэм.

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