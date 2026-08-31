BETKING запустив ФАН-СЕКТОР УПЛ: прогнозуйте матчі та збирайте фанкоіни

BETKING запустив новий інтерактивний розділ для прихильників українського футболу — ФАН-СЕКТОР УПЛ. Користувачам доступні прогнози на матчі, щоденні активності, колекціонування футбольних карток та можливість отримувати винагороди.

ФАН-СЕКТОР УПЛ об’єднує одразу п’ять активностей: «Виклик на тур», «Батл», «Перекличка», «Трофейна» та «Фаншоп».

У межах «Виклику на тур» та «Батлу» вболівальники можуть перевірити свої футбольні знання, прогнозуючи результати матчів УПЛ. За успішні прогнози та виконання умов активностей нараховуються винагороди.

Окреме місце займає «Перекличка» — щоденна активність, яка дозволяє накопичувати внутрішню валюту ФАН-СЕКТОРУ — фанкоіни, а також отримувати досвід, бонуси, квитки та колекційні елементи.

Ще одна можливість — «Трофейна», де учасники можуть збирати тематичні картки клубів УПЛ. Зібрані фанкоіни, своєю чергою, можна використовувати у «Фаншопі» для отримання доступних винагород.

У профілі учасника доступна статистика прогресу: кількість прогнозів, результати, вінрейт, позиція в лідерборді, накопичені фанкоіни та зібрані колекції. Передбачено три рівні прогресу — «Вболівальник», «Фанат» та «Ультрас».

ФАН-СЕКТОР УПЛ доступний користувачам віком від 21 року, які відповідають умовам активності та пройшли необхідні процедури ідентифікації та верифікації.

ФАН-СЕКТОР УПЛ вже працює на BETKING.

Перейти до ФАН-СЕКТОРУ УПЛ Участь доступна лише особам віком від 21 року. Перед участю ознайомтеся з повними правилами та умовами активності. Грайте відповідально.

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