Буковина — Динамо: анонс матча чемпионата Украины

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Динамо довольно неожиданно осталось последней командой, которая еще не теряла очков в этом сезоне чемпионата Украины.

ISPORT предлагает ознакомиться с анонсом встречи между новичком УПЛ и киевским грандом.

Буковина — Динамо

31 августа | 18:00 | Буковина, Черновцы

Киевское Динамо проведет свой третий матч чемпионата Украины в этом сезоне и сделает это на выезде против новичка УПЛ — черновицкой Буковины.

После первых двух туров киевляне идут со стопроцентным показателем набранных очков. Они одолели Верес на выезде и в домашнем матче победили Колос.

А вот Буковина, напротив, вкуса побед не знала. Более того, команда из Черновцов еще даже не забивала в рамках УПЛ. Дважды они сыграли в нулевые ничьи, а в третьем поединке разгромно уступили львовским Карпатам.

Ложкой меда здесь стала победа Буковины над тернопольской Нивой в рамках Кубка Украины, где они разгромили соперника со счетом 4:0.

Интересный факт:

Матвей Пономаренко сейчас имеет крутую серию матчей, в которых он забивал голы, а именно шесть поединков подряд.

Если он сможет забить Буковине, то может присоединиться к компании игроков, которые имеют серию минимум из семи матчей подряд с забитыми голами, в которую входят Алекс Тейшейра (одна серия длилась 10 матчей, вторая — 7), Андрей Воробей и… Матвей Пономаренко в прошлом сезоне!

Ориентировочный состав:

Одной из главных проблем Динамо перед матчем станет Владимир Бражко, который был удален в предыдущем матче чемпионата против Колоса и из-за дисквалификации не сыграет.

По информации СМИ, также не помогут киевлянам Богдан Редушко и Николай Шапаренко. А вот Назар Волошин и Александр Пихаленок, которые пропускали предыдущий матч, возобновили тренировки, но готовы ли они играть?

Буковина: Каневцев — Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк — Витенчук, Груша, Танковский, Подлепенец, Дахновский — Кожушко

Динамо: Суркис — Сыч, Биловар, Михавко, Дубинчак — Рубчинский, Михайленко, Лонвейк — Герреро, Пономаренко, Кабаев

Прогноз ISPORT: 1:2

Не так давно Буковина и Динамо встречались между собой, сыграв в полуфинале Кубка Украины прошлого сезона. В том матче киевляне одержали разгромную победу и вышли в финал, который в итоге и выиграли.

Старт сезона показывает, что Буковине пока довольно сложно выступать в УПЛ, и в поединке с Динамо у нее будет не так много шансов.

Хотя и сами киевляне одерживали свои победы не слишком убедительно, буквально вырывая их.

Эксперты BETKING фаворитом этого противостояния считают Динамо. На победу киевлян предлагают коэффициент 1,46, тогда как успех Буковины оценивается в 7,60, а ничья — в 4,70.

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