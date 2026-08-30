Эктор Форт переходит из Барселоны в Реал Сосьедад за 8,5 млн евро
Форт переходит в Реал Сосьедад на пять сезонов, Барселона сохраняет право на его возврат. Стоимость трансфера составила 8,5 миллиона евро.
Эктор Форт, 20-летний оборонитель, теперь является частью команды Реал Сосьедад, после того как его контракт с Барселоной был официально расторгнут. Форт подписал соглашение с новым клубом на пять сезонов, до лета 2031 года.
Испанские СМИ сообщают, что трансфер обошелся примерно в 8,5 миллиона евро. Барселона, однако, сохранила право на возврат Форта и процент от его возможной будущей продажи. Стоимость возврата, по данным СМИ, составляет 20 миллионов евро в первые два сезона, с потенциальным увеличением до 25 миллионов позже.
✍️ Héctor Fort ya es txuri urdin. Ongi etorri, Héctor! Benvingut! pic.twitter.com/b0xuMw9R3q— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2026
Боруссия Дортмунд также пыталась приобрести Форта, но не смогла достичь соглашения с Барселоной о трансфере.
В прошлом сезоне Форт играл на правах аренды за Эльче, где он провел 17 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
Форт, воспитанник академии Барселоны Ла Масия, добрался до основного состава клуба. За Барселону он провел 30 матчей и сделал три голевые передачи. В сезоне 2024/25 он вместе с Барселоной выиграл все три главных трофея Испании: чемпионат, Кубок и Суперкубок.
Напомним, что ранее было объявлено о возвращении бывшего полузащитника Милана и Барселоны в Аталанту.
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