Эктор Форт переходит из Барселоны в Реал Сосьедад за 8,5 млн евро

Форт переходит в Реал Сосьедад на пять сезонов, Барселона сохраняет право на его возврат. Стоимость трансфера составила 8,5 миллиона евро.

Эктор Форт, 20-летний оборонитель, теперь является частью команды Реал Сосьедад, после того как его контракт с Барселоной был официально расторгнут. Форт подписал соглашение с новым клубом на пять сезонов, до лета 2031 года.



Испанские СМИ сообщают, что трансфер обошелся примерно в 8,5 миллиона евро. Барселона, однако, сохранила право на возврат Форта и процент от его возможной будущей продажи. Стоимость возврата, по данным СМИ, составляет 20 миллионов евро в первые два сезона, с потенциальным увеличением до 25 миллионов позже.

✍️ Héctor Fort ya es txuri urdin. Ongi etorri, Héctor! Benvingut! pic.twitter.com/b0xuMw9R3q — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2026

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