Месси-шоу в Майами: 4 гола в матче и рекордная победа Интера

Месси забивает четыре гола, помогая Интер Майами одержать крупную победу над Монреалем.

Американская команда Интер Майами одержала впечатляющую победу на своем домашнем стадионе, обыграв канадский Клуб де Фут Монреаль в матче MLS. Регулярный сезонный матч, который проходил на Ну Стэдиум, завершился со счетом 7:1 в пользу Интер Майами.



Лионель Месси стал главным героем вечера, забив четыре гола и сделав одну ассистированную передачу. Первый гол аргентинец забил на 40-й минуте, когда его удар с фола отразился от защитника и неожиданно проник в ворота вратаря Монреаля.



Спустя 12 минут Месси удвоил свой счет, обыграв трех защитников и забив низким ударом. На 83-й минуте он забил третий гол, эффектно подкинув мяч над голкипером после точной передачи от партнера. Четвертый гол он забил в дополнительное время, успешно реализовав штрафной удар.





Благодаря голам Месси, Интер Майами смог прервать серию из пяти матчей без побед. Этот триумф стал самым большим в истории клуба, а также впервые команда забила семь голов в одном матче.



В другом результативном матче дня Ливерпуль сыграл вничью с Ноттингем Форест.