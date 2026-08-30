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Сваток забивает победный гол: Остин обыгрывает Портленд в MLS

Сваток забивает победный гол в дополнительное время, обеспечивая Остину вторую подряд гостевую победу в сезоне.
Сваток забивает победный гол: Остин обыгрывает Портленд в MLS
Олександр Сваток / Getty Images

В рамках регулярного чемпионата MLS Александр Сваток, игрок команды Остин, забил победный гол в игре против Портленд Тимберс. Игра, которая состоялась в субботу, 29 августа, закончилась со счетом 2:1 в пользу Остина.

Факундо Торрес открыл счет в матче на 25-й минуте, реализовав комбинированную атаку по центру поля. Портленд смог сравнять счет только на 89-й минуте, благодаря успешно выполненному пенальти Антони.

В дополнительное время, после углового и нескольких рикошетов, Сваток первым добрался до мяча и с близкого расстояния забил в ворота Джеймса Пантемиса.



Это второй гол Сватока в MLS. Эта победа стала для Остина второй подряд в гостевых матчах, что является новшеством для команды в этом сезоне после десяти выездных игр без побед.

Также 29 августа другой украинский защитник, Виталий Миколенко, принял участие в матче английского чемпионата. Его команда, Эвертон, сумела избежать поражения в игре против Борнмута.

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