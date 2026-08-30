Сваток забивает победный гол: Остин обыгрывает Портленд в MLS

Сваток забивает победный гол в дополнительное время, обеспечивая Остину вторую подряд гостевую победу в сезоне.

В рамках регулярного чемпионата MLS Александр Сваток, игрок команды Остин, забил победный гол в игре против Портленд Тимберс. Игра, которая состоялась в субботу, 29 августа, закончилась со счетом 2:1 в пользу Остина.



Факундо Торрес открыл счет в матче на 25-й минуте, реализовав комбинированную атаку по центру поля. Портленд смог сравнять счет только на 89-й минуте, благодаря успешно выполненному пенальти Антони.



В дополнительное время, после углового и нескольких рикошетов, Сваток первым добрался до мяча и с близкого расстояния забил в ворота Джеймса Пантемиса.

Off the corner! Oleksandr Svatok taps it home to put @AustinFC ahead with moments remaining in the match! pic.twitter.com/RLbfcI8kut — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

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