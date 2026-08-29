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Вратарь Полесья Волынец: возвращение после травмы откладывается до сентября

Волынец вернется к тренировкам не ранее конца сентября, после успешного прохождения медицинского обследования и реабилитации от травмы.
Вратарь Полесья Волынец: возвращение после травмы откладывается до сентября
Евгений Волынец / Getty Images

Евгений Волынец, голкипер футбольного клуба Полесье, вновь получил травму сухожилия бедра в ходе летних тренировочных лагерей в Австрии.

Согласно информации от ТаТоТаке, после завершения курса реабилитации Волынец прошел медицинское обследование. Врачи предполагают, что он сможет вернуться к общим тренировкам не ранее конца сентября, когда начнется международное окно для игр национальной команды.

Волынец ранее признал, что первый этап восстановления после полученной травмы занял больше времени, чем было ожидаемо, и не был настолько успешным.

Следует упомянуть, что сегодня Полесье сыграет против Шахтера в решающем матче 4-го тура чемпионата Украины.

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