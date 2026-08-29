УПЛ: 4-й тур продолжается сегодня тремя захватывающими матчами!
Кудривка и Эпицентр откроют игровой день, за ними последуют Левый Берег и Карпаты, а заключительный матч сыграют Шахтер и Полесье.
Сегодня, 29 августа, продолжится 4-й тур украинской Премьер-лиги с тремя предстоящими матчами.
Открывать игровой день будут Кудривка и Эпицентр, начало их встречи запланировано на 13:00. После них, в 15:30, на поле выйдут Левый Берег и Карпаты. Завершит день главное событие - матч между Шахтером и Полесьем, старт которого намечен на 18:00.
Вот программа сегодняшних игр 4-го тура:
13:00 Кудривка - Эпицентр
15:30 Левый Берег - Карпаты
18:00 Шахтер - Полесье
Напомним, что 4-й тур УПЛ стартовал вчера игрой между Колосом и Оболонью, завершившейся безголевой ничьей 0:0.
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