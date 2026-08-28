Шахтер — Полесье: как букмекеры оценивают шансы команд?

Вместе с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, рассматриваем букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

Матч между донецким Шахтером и житомирским Полесьем станет центральным в третьем туре чемпионата Украины по футболу. Полесье претендует на награды в нынешнем первенстве, а об амбициях Шахтера говорить даже не приходится. Горняки будут выкладываться на все сто, чтобы снова стать чемпионами Украины.

Горняки классно начали нынешний сезон, поэтому неудивительно, что они являются явными фаворитами даже в матче против Полесья.

29.08, 16:00 | Шахтер — Полесье

В линии BETKING на победу Шахтера предлагают коэффициент 1,81, тогда как на триумф Полесья — 4,50. Ничейный результат оценивается коэффициентом 4,60.

Интересно, что матчи между этими командами никогда не отличаются большим количеством голов. С тех пор как Полесье вернулось в УПЛ, команды ни разу не забивали хотя бы три гола на двоих в очных поединках.

Коэффициент на то, что в этот раз наконец будет забито как минимум три мяча, равен 2,10. В то время как вариант, что команды снова проведут малорезультативный матч, оценивается в 1,75.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным счетом этой встречи будет либо минимальная победа Шахтера, либо ничья 1:1. Оба этих результата оцениваются одинаковым коэффициентом — 6,33.

Интересно, что Полесье в этом сезоне не покидало поле с «сухим» результатом. В последних пяти поединках с участием «волков» забивали обе команды. Если вы считаете, что в этот раз произойдет то же самое, на такой вариант можно поставить с коэффициентом 1,96.

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