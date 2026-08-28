Шахтер - Полесье: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнером проекта, превью поединка третьего тура чемпионата Украины.

В центральном матче 4-го тура донецкий Шахтер встретится с, возможно, своим главным конкурентом в текущем розыгрыше чемпионата — Полесьем.

ISPORT предлагает ознакомиться с анонсом встречи между «горняками» и житомирянами.

Шахтер - Полесье

29 августа | 16:00 | Арена Львов, г. Львов

Житомирское Полесье — один из тех клубов, который, если не в этом сезоне, то уже в ближайшем будущем ставит перед собой задачу бороться за чемпионство, поэтому матчи с Шахтером, который является очевидным фаворитом в этой борьбе, всегда будут принципиальными и чрезвычайно важными для «волков». Так же для подопечных Арды Турана нежелательно терять очки в таких поединках, ведь в прошлом сезоне это уже привело к тому, что на зимний перерыв команда ушла не на первом месте.

В текущей кампании Полесье стартовало с неуверенной победы над Черноморцем (2:1), после чего более уверенно победило Харьков (3:1), но в последнем туре проиграло Заре (1:2).

Шахтер, в свою очередь, сейчас вместе со львовскими Карпатами является одной из двух команд, которые не теряли очков. Команда Турана разгромила Кудровку (5:1), уверенно победила Эпицентр (2:0) и одолела Харьков (1:0).

Интересный факт:

У обоих клубов продолжается серия матчей без ничьих. У Шахтера она достигла уже 11 матчей, а у Полесья находится на начальной стадии — 4 поединка.

Ориентировочный состав:

Полесье накануне матча потеряло Бориса Крушинского, это единственная потеря и, вероятно, единственная вынужденная замена, которую сделает Руслан Ротань. Шахтер еще не начал свой путь в Лиге чемпионов, поэтому не стоит ожидать от «горняков» полной ротации, хотя некоторые изменения, вероятно, все же произойдут.

Полесье: Бущан - Кравченко, Чоботенко, Красничи, Михайличенко - Бабенко, Велетень, Федор, Андриевский, Андраде - Краснопир

Шахтер: Ризник - Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Назарина, Очеретько, Габриэл Карвальо - Алиссон, Кауан Элиас, Мендоса.

Прогноз ISPORT: 1:2

Матч против Полесья должен быть для Шахтера не менее сложным, чем против Харькова, однако, вероятно, будет развиваться по другому сценарию.

Житомиряне довольно хорошо чувствуют себя в атакующих действиях в начале сезона, что, в частности, доказали и матчи против Копенгагена, пусть в итоге подопечные Ротаня и не прошли в следующий раунд. А вот в защите у команды есть проблемы, причем после потери Крушинского их станет только больше, поэтому стоит ожидать достаточного количества голов в этом поединке.

Эксперты BETKING считают фаворитом донецкий Шахтер. Коэффициент на их победу — 1.86, тогда как на триумф Полесья коэффициент составляет 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

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