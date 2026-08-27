Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу: Шахтер против Ольховцев, Динамо встретится с Нивой

Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье вступают в борьбу за Кубок Украины по футболу 2026/27 в 1/16 финала.

В Киеве, столице Украины, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2026/27 года. На этом этапе были определены пары команд, которые продолжат борьбу в данном турнире.



Три пары 1/16 финала сформировали команды из УПЛ. В этом раунде четыре украинских клуба, участвующих в еврокубках - Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье, начинают свою борьбу за главный приз.



Шахтер из Донецка сыграет с Ольховцами из Закарпатья, Динамо из Киева - с Нивой из Винницы, ЛНЗ из Черкасс - с Буковиной из Черновцов, а Полесье из Житомира - с Кудровкой. Также стоит упомянуть пару Феникс из Мариуполя и Заря из Луганска.



Вот полный перечень пар 1/16 финала:



Агробизнес (Волочиск) - Левый Берег (Киев)

Колос (Ковалевка) - Карпаты (Львов)

Нива (Винница) - Динамо (Киев)

Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) - Харьков

Новый Раздел (Львовская область) - Агротех (Тышковка)

Феникс-Мариуполь (Мариуполь) - Заря (Луганск)

Маяк (Сарны) - Базис (Кочубиевка)

Пробий (Городенка) - Александрия

Тростянец (Сумы) - Чернигов

Виктория (Сумы) - Металлист (Харьков)

Олимпия (Савинцы) - Кривбасс (Кривой Рог)

Буковина (Черновцы) - ЛНЗ (Черкассы)

Карбон (Черкассы) - Эпицентр (Каменец-Подольский)

Куликов-Белка (Куликов) - Верес (Ровно)

Полесье (Житомир) - Кудровка

Шахтер (Донецк) - Ольховцы (Закарпатская область)



Матчи 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября, а победители продвинутся в стадию 1/8 финала, матчи которой состоятся 27-29 октября. Плей-офф турнира продолжится весной 2027 года: четвертьфиналы пройдут 2-4 марта, полуфиналы - 20-22 апреля, а финал запланирован на 19 мая.



Стоит отметить, что по результатам жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов Шахтер попал в третью корзину и обязательно сыграет с двумя командами из каждой из четырех корзин.