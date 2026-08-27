Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу: Шахтер против Ольховцев, Динамо встретится с Нивой
В Киеве, столице Украины, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2026/27 года. На этом этапе были определены пары команд, которые продолжат борьбу в данном турнире.
Три пары 1/16 финала сформировали команды из УПЛ. В этом раунде четыре украинских клуба, участвующих в еврокубках - Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье, начинают свою борьбу за главный приз.
Шахтер из Донецка сыграет с Ольховцами из Закарпатья, Динамо из Киева - с Нивой из Винницы, ЛНЗ из Черкасс - с Буковиной из Черновцов, а Полесье из Житомира - с Кудровкой. Также стоит упомянуть пару Феникс из Мариуполя и Заря из Луганска.
Вот полный перечень пар 1/16 финала:
Агробизнес (Волочиск) - Левый Берег (Киев)
Колос (Ковалевка) - Карпаты (Львов)
Нива (Винница) - Динамо (Киев)
Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) - Харьков
Новый Раздел (Львовская область) - Агротех (Тышковка)
Феникс-Мариуполь (Мариуполь) - Заря (Луганск)
Маяк (Сарны) - Базис (Кочубиевка)
Пробий (Городенка) - Александрия
Тростянец (Сумы) - Чернигов
Виктория (Сумы) - Металлист (Харьков)
Олимпия (Савинцы) - Кривбасс (Кривой Рог)
Буковина (Черновцы) - ЛНЗ (Черкассы)
Карбон (Черкассы) - Эпицентр (Каменец-Подольский)
Куликов-Белка (Куликов) - Верес (Ровно)
Полесье (Житомир) - Кудровка
Шахтер (Донецк) - Ольховцы (Закарпатская область)
Матчи 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября, а победители продвинутся в стадию 1/8 финала, матчи которой состоятся 27-29 октября. Плей-офф турнира продолжится весной 2027 года: четвертьфиналы пройдут 2-4 марта, полуфиналы - 20-22 апреля, а финал запланирован на 19 мая.
Стоит отметить, что по результатам жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов Шахтер попал в третью корзину и обязательно сыграет с двумя командами из каждой из четырех корзин.