Ноттингем Форест приобрел Лиама Делапа за рекордные для клуба 45 миллионов фунтов, с возможностью увеличения суммы до 50 миллионов.

Ноттингем Форест, английская футбольная команда, объявила о заключении контракта с Лиамом Делапом, бывшим нападающим Челси. Как было заявлено в четверг, договор с игроком заключен на пятилетний срок.



Хотя официальные финансовые подробности сделки не были обнародованы, британская пресса сообщает, что Ноттингем Форест заплатил за 23-летнего футболиста примерно 45 миллионов фунтов стерлингов (61 миллион долларов). С учетом потенциальных бонусов общая сумма трансфера может достигнуть 50 миллионов фунтов, что станет новым рекордом для клуба.



Это уже второй переход Делапа за год: в 2025 году он перешел в Челси из Ипсвич Таун за 30 миллионов фунтов, но не смог закрепиться в основном составе. Из-за травм и жесткой конкуренции в нападении, игрок не смог обеспечить себе регулярное участие в матчах, проведя за сезон 47 игр и забив всего три гола.



Следует отметить, что Челси, в свою очередь, находится на грани подписания контракта с 18-летним защитником Аталанты Онестом Аанором. Предполагаемая сумма трансфера составляет около 40 миллионов евро.