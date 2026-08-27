Цыганков переходит в Аякс: футболист подписал контракт до 2029 года

Цыганков присоединяется к Аяксу до 2029 года после соглашения с бывшим клубом Жироной.

Украинский футболист Виктор Цыганков стал игроком амстердамского клуба Аякс, как следует из официального заявления клуба, опубликованного 27 августа.

Это стало возможным после того, как было достигнуто соглашение с его бывшим клубом - Жироной из Испании. Согласно подписанному контракту, Цыганков будет представлять Аякс до 30 июня 2029 года.



Технический директор Аякса Йорди Кройфф прокомментировал этот трансфер следующим образом: "Мы рады, что Виктор подписал с нами контракт. С его приходом мы получили опытного игрока, который сразу же усилит состав. Он также хорошо знаком со стилем игры, который мы хотим внедрить. Сейчас мы работаем над тем, чтобы он как можно скорее был готов выйти на поле".



Ранее уже ходили слухи о возможном переходе Цыганкова в Аякс. Предполагается, что бывший тренер Жироны Мичел Санчес активно участвовал в организации этого перехода.