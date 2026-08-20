«Король Артур»: BETKING розпочинає партнерство з пілотом UDC Pro 2 Артуром Подлужним

BETKING виступає титульним спонсором одного з найпомітніших українських дрифтерів Артура Подлужного — пілота UDC Pro 2. У межах партнерства Артур офіційно стає амбасадором бренду під своїм новим фірмовим образом — «Король Артур».

Дрифт — видовищний та емоційний вид автоспорту, який збирає велику аудиторію як на трасах, так і в цифрових медіа. Для BETKING партнерство з Артуром Подлужним — можливість підтримати українського спортсмена та долучитися до розвитку й популяризації дрифту в Україні.

Наразі Артур Подлужний посідає друге місце у турнірній таблиці UDC Pro 2. У вересні на пілота чекають ще два етапи чемпіонату та Кубок України у класі Pro. Водночас уже 22–23 серпня Подлужний виступить у Кам’янському на четвертому етапі серії Open Drift.

Сам Артур розповідає, що виступи в UDC Pro 2 та Open Drift вимагають різного підходу через відмінності у форматі змагань, суддівстві, характеристиках трас і використовуваних шинах.

«Важко порівнювати напряму, бо абсолютно різне суддівство. В UDC суддівство вийшло на вищий, більш об'єктивний рівень. В Open Drift ще є питання, які вирішуються під час змагань — наприклад, як оцінюються парні заїзди. Я багато аналізую: передивляюсь заїзди, гонку в онлайні після змагань, розбираю брифінги та порівнюю рекомендації суддів з оцінками.

Їхати на великому грипі мені комфортніше й зручніше. UDC — чемпіонат складніший і швидший, мені він більше імпонує, бо там прогнозованіша шина — “напівслік”. В Open Drift використовується “наварка” — покришка з меншим грипом. Тому вибір складний: їхати стабільно й надійно або швидко, але з ризиком, що колесо розвалиться. На “напівсліку” UDC усе прогнозовано і стабільно. “Наварка” в Open Drift — це історія менш передбачувана», — ділиться Артур Подлужний.

Пілот також пояснює різницю між класами Semi-Pro та Pro 2 і зазначає, що через відмінності у технічних вимогах команда постійно адаптує налаштування автомобіля під конкретні змагання.

«У чемпіонаті Open Drift — напівпрофесійний трек: розгонка коротша, і там багато малопотужних машин, які можуть конкурувати з потужними, бо на “наварці” саме малопотужна машина краще чіпляється. Абсолютно інші технічні налаштування підвіски через те, що в серіях використовуються різні за розміром та якістю шини.

Я для себе називаю OD “гібридним дрифтом”: багато чого відрізняється від справжнього дрифту, де автомобіль їде на “напівсліку”. Постійно доводиться підлаштовуватися під шину — вона краще чіпляється на низьких обертах і “замилюється” на високих. Тому Pro 2 машинам їхати в Open Drift складно!» — додає пілот.

За словами Артура Подлужного, команда постійно змінює та адаптує налаштування автомобіля залежно від особливостей конкретних змагань. Водночас основним пріоритетом залишається чемпіонат UDC, де потужність автомобіля та вміння правильно ним керувати відіграють особливо важливу роль.

Перший сезон партнерства BETKING та Артура Подлужного триває. Попереду — нові етапи сезону, боротьба за найвищі позиції в UDC Pro 2 та виступи на інших українських дрифт-майданчиках. Відтепер на трасі пілот представлятиме BETKING у своєму новому фірмовому образі — «Король Артур».

У BETKING зазначають, що підтримка спорту є одним із ключових напрямів діяльності бренду. Партнерство з Артуром Подлужним — це можливість підтримати лідера українського дрифту, який розвивається у професійному дрифті, та долучитися до популяризації автоспорту в Україні. BETKING системно підтримує спортивні ініціативи, які об’єднують активні спільноти, створюють нові можливості для спортсменів і сприяють розвитку різних спортивних дисциплін.

Довідка про BETKING

BETKING — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. BETKING пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

BETKING активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

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