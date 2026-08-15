Ла Ліга-2026/27, анонс туру №1: Расінг, Депортіво і Малага повертаються після багаторічної перерви

Пропонуємо вашій увазі разом із BETKING, ліцензованим беттінг-партнером проєкту, анонс матчів першого туру іспанського чемпіонату.

Елітний дивізіон іспанського футболу розпочнеться цими вихідними.

Поки що, тур буде зіграно не повністю, 4 поєдинка, зокрема, матчі мадридського Реалу та Барселони будуть проведені пізніше цього місяця.

Представляємо прев'ю матчів іспанської Ла Ліги.

Алавес - Гетафе

15 серпня | 20:30 | Естадіо Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Команди підходять до старту сезона в доволі різних кондиціях, провівши по кілька спарингів під час підготовки.

Алавес не програв жодного поєдинку на зборах, ба більше, підопічні Кіке Санчеса Флореса тріумфували в трьох з чотирьох матчів, щоправда, в останній контрольній грі проти Депортіво, команди пробивали післяматчеві пенальті після нічиєї 1:1.

Натомість, Хетафе провів більш тривалу підотовку, зігравши в 6 матчах. Перемогу колективу Хосепа Бордаласа вдалося здобути лише в перших двох, щоправда, варто зазначити, що клас суперника в деяких матчах переважав: команда Бордаласа зіграла проти Монако, Атлетіко Мадрид та Тоттенгема.

На сайті BETKING на перемогу Алавеса дають коефіцієнт 2.37, тоді як тріумф Гетафе оцінюється коефіцієнтом 3.80, нічия в основний час оцінюється в 3.00.

Севілья - Райо Вальєкано

15 серпня | 22:30 | Естадіо Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Для українського вболівальника ці клуби провели доволі цікаві трансфери напередодні страту чемпіонату.

“Нервіонці” підсилили свою атаку кращим бомбардиром чемпіонату Швеції Роббі Юром, який кілька років тому був кандидатом на натуралізацію в збірну України, оскільки його дідусь є українцем, однак сам Роббі відклав рішення, заявивши про бажання грати за Шотландію.

Райо Вальєкано ж підписало більш знайомого українцям гравця – склад команди підсилив Гіоргі Цитаїшвілі, який є вихованцем Динамо Київ та на молодіжному рівні захищав кольори українських збірних, однак зрештою став виступати за Грузію.

Що ж до їхніх результатів на полі, то Севілья провела 7 матчів під час зборів, в яких програла двічі і перемогла 5 разів, а Райо зумів здобути лише одну перемогу в 4 поєдинках.

У лінії BETKING на те, що обидві команди заб’ють, пропонують коефіцієнт 2.00, тоді як на те, що цього не станеться - 1.78.

Расінг - Вільярреал

16 серпня | 18:00 | Естадіо Ель Сардінеро, Сантандер

Расінг повертається до еліти іспанського футболу вперше з 2012 року, за цей час команду пережила навіть не одне падіння до третього дивізіону, однак з сезону-2022/23 поступово піднімалась, і зрештою в мннулій кампанії стала першою в Сегунді.

В той же час, команда Хосе Альберто Лопеса велику частину трансферного вікна майже не підсилювалася після підвищення у класі (до 4 серпня в команду прийшли тільки Серхіо Каналес та Асьєр Вільялібре, після 4 серпня також відбулися трансфери Педро Феліпе, Рамона Пабло і Юлена Агірресабала - прим.), і лише в одному контрольному матчі перемогла.

Вільярреал також поводить себе скромно на трансферному ринку, посиливши склад лише Петером Гулачі в РБ Лейпциг, однак головне підписання відбулося на тренерський місток – команду очолив Іньїго Перес, який разом з Райо Вальєкано дійшов до фіналу Ліги конференцій, і під керівництвом нового тренера “жовта субмарина” перемогла в 5 з 7 матчів на передсезонці.

Експерти BETKING мало вірять в перемогу Вільярреала мінімум в два голи і дають на цю подію коефіцієнт 6,33.

Еспаньйол - Леванте

16 серпня | 20:00 | RCDE Стедіум, Корнелья-Де-Лльобергат

Еспаньйол розпочне сезон на власному полі після тривалої і турбулентної підготовки.

В перших поєдинках каталонці здобули 2 перемоги, далі вони тричі поспіль зіграли внічию, а завершили контрольні матчі “на мінорній ноті”, поступившись.

Варто зазначити, що ця команда може стати цікавішою для українців вже найближчим часом, адже за даними різних джерел вони цікавляться і Віктором Циганковим, і Максимом Хланем. Що ж до трансферів, що вже здійснились, то “папуги” підсилились орендами Квіліндіші Гартмана та Габріеля Москардо, а також досить вартісним переходом 26-річного Алекса Калатрави, який обійшовся в 5 мільйонів.

Що ж до Леванте, то команда втратила свого лідера Карлоса Еспі, клаусулу якого в розмірі 25 млн євро, швидко активував Реал Мадрид, однак заміна йому знайшлася теж доволі швидко. З Брюгге підписали Яніса Мусуає.

Також команда провела 6 товариських зустрічей, де перемогла в 4 з них.

На сайті BETKING дають коефіцієнт 2.08 на перемогу Еспаньйола, і 3.66 на тріумф Леванте, тоді як нічия оцінюється в 3.25.

Депортиво - Ельче

16 червня | 22:00 | Естадіо Ріасор, А-Корунья.

Добре відомий вболівальникам зі стажем Депортіво повертається до еліти, як і Расинг, після років турбулентності та досвіду перебування в третьому дивізіоні, однак на відміну від іншого новачка, команда Антоніо Ідальго цікаво попрацювала на трансферному ринку

До Депортіво приєднались Анхеліньо, П’єр-Емерік Обамеянг, вже екс-воротар Мальорки Лео Роман, а також дороговартісних молодих талантів.

Вся ця купа новачків зіграла в 7 товариських зустрічах із такою статистикою: 3 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка.

Ельче повелося скромніше на трансферному ринку, придбавши лише Фер Ніньо у Бургоса на заміну Альваро Родрігесу та активувавши опції викупу гравців, які виступали за клуб ще з минулого сезону, як-от Гонсало Вільяр чи Буба Сангаре.

Під керівництвом нового керманича Мартіна Ансельмі команда здобула 3 перемоги та двічі зіграла внічию під час підготовки до сезону.

У лінії BETKING на перемогу Депортиво можна поставити з коефіцієнтом 2,33, тоді як на Ельче він 3,50. Нічийний результат – 2,90.

Атлетіко - Малага

19 серпня | 22:00 | Естадіо Ванда Метрополітано, Мадрид

“Матрацники” розпочнуть сезон раніше за інших грандів, лише через 5 днів після останнього передсезонного матчу, хоча і стартувала їхня передсезонна підготовка через участь купи гравців на Чемпіонаті світу, пізніше ніж в клубів на кшталт Ельче та Депортиво.

Підопічні Сімеоне наразі перемогли Гетафе та поступились обом манчестерським клубам.

Номінально краще в них справи на трансферному ринку: столичний клуб підсилився Алехандро Грімальдо, Мортеном Юльманом та Лі-Кан Іном.

У Малаги, яка повертається до еліти вперше з 2018 року, підготовка до сезону була тривалішою і спокійнішою. “Анчоуси” тричі зіграли внічию та по одному разу програли і перемогли в рамках підготовки до сезону. Спокійно у підопічних Хуана Фуньєса, і в плані справ трансферних, у команди з підсилень. лише одна оренда Хуана Круза

На сайті BETKING дають коефіцієнт 1,30 на перемогу Атлетіко, а на Малагу – 9,50. На нічию пропонують 5,33.

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