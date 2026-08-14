УПЛ-2026/27, анонс туру №3: Харків спробує стримати Шахтар

Пропонуємо вашій увазі разом із BETKING, ліцензованим беттінг-партнером проєкту, анонс матчів чергового туру чемпіонату України.

Елітний дивізіон українського футболу продовжиться матчами третього туру. Сподіваємося, нарешті це буде повний тур з восьми матчів, адже раніше кілька поєдинків були перенесені.

Представляємо прев'ю чергових поєдинків чемпіонату України.

Епіцентр - Верес

14 серпня | 18:00 | ім. Г. Тонкочеєва, Кам'янець-Подільський

Минулими вихідними Епіцентр та Верес грали проти грандів українського футболу і у своїх матчах поступилися. А ось у першому турі Епіцентр зміг здобути дуже впевнену розгромну перемогу над Оболонню, що зараз дозволяє їм займати місце у верхній половині таблиці.

Верес же у своїй дебютній грі сезону поступився Харкову. В тій грі рівненські виглядали куди слабшими за суперника, та все ж програли лише в кінцівці гри. А ось у матчі проти Динамо "червоно-чорні" виглядали куди цікавіше. Вони створювали моменти і були близькими до сенсації, та знову пропустили в самому кінці.

На сайті BETKING на перемогу Епіцентру дають коефіцієнт 2.00, тоді як тріумф Вереса оцінюється коефіцієнтом 4.00, нічия в основний час оцінюється в 3.33.

Кривбас - Лівий Берег

15 серпня | 13:00 | Гірник, Кривий Ріг

У матчах за участю Кривбаса було забито вже дев'ять голів. Спочатку криворіжці вдома безвольно розгромно поступилися Карпатам, а потім у виїзному матчі розібралися з Зорею, забивши у її ворота три м'ячі.

А ось у Лівого Берега ситуація абсолютна протилежна: вони зіграли тільки один матч в нинішньому сезоні і в тому поєдинку голів взагалі не було. Тепер цікаво, в очній грі буде багато голів чи мінімальна їхня кількість?

У лінії BETKING на те, що голів буде менше, аніж два, пропонують коефіцієнт 3,50. Тоді як на 3+ м'ячі коефіцієнт 1,95.

Кудрівка - Оболонь

15 серпня | 15:30 | Авангард, Рівне

Ситуація у Кудрівки та Оболоні на старті сезону досить схожа. Обидві команди в першому турі зазнали розгромних поразок, а наступного тижня зіграли внічию. Та якщо Кудрівка поступилася Шахтарю, проти якого шансів було не так багато, то Оболонь розгромно програла Епіцентру на виїзді.

Кияни досі не забили жодного гола, адже пробити оборону Буковини у другому матчі також не змогли. Щоправда, цього разу Оболонь принаймні зберегла власні ворота сухими. В очному протистоянні визначити фаворита непросто, хоча Оболонь як більш досвідчений учасник УПЛ все ж має певну перевагу.

На сайті BETKING на перемогу Кудрівки дають коефіцієнт 3.20, на Оболонь - 2.40, а ось на нічию пропонують 3.10.

Карпати - Буковина

15 серпня | 18:00 | Україна, Львів

Карпати наразі ділять перше-друге місця з донецьким Шахтарем. Львів'яни здобули дві розгромні перемоги на старті сезону, обігравши спочатку Кривбас, а потім і ЛНЗ. Команда перебуває у чудовій формі та буде фаворитом у матчі проти Буковини.

Новачки УПЛ обидва свої поєдинки в еліті українського футболу завершили внічию, причому з однаковим рахунком 0:0. Ймовірність того, що така серія продовжиться, звісно, невелика. Тож чекаємо на перші голи в матчах Буковини у вищому дивізіоні чемпіонату України.

Експерти BETKING мало вірять в перемогу Карпат мінімум в два голи і дають на цю подію коефіцієнт 2,90.

ЛНЗ - Чорноморець

16 серпня | 13:00 | Черкаси-Арена, Черкаси

На жаль, через російських терористів Чорноморець був змушений пропустити домашній матч другого туру. Тепер одесити зіграють на виїзді проти ЛНЗ. Нагадаємо, що в першому матчі чемпіонату Чорноморець вів у рахунку проти Полісся, але втримати перевагу не зміг.

А ось ЛНЗ, який у першому турі зіграв унічию з Буковиною, у своєму другому матчі доволі несподівано без шансів поступився Карпатам з розгромним рахунком. Вдома черкащани спробують реабілітуватися та порадувати своїх уболівальників хорошим результатом.

У лінії BETKING на перемогу ЛНЗ можна поставити з коефіцієнтом 1,47, тоді як на Чорноморець він 7,00. Нічийний результат – 4,20.

Харків - Шахтар

16 серпня | 15:30 | Арена Лівий Берег, Київська область

ФК Харків підійде до матчу з Шахтарем після поразки у попередньому поєдинку, тоді як донеччани перемогли в обох зустрічах на старті сезону.

Детальніший розбір цього матчу читайте на нашому сайті пізніше.

На сайті BETKING дають коефіцієнт 5,33 на перемогу Харкова, а на Шахтар – 1,68. На нічию пропонують 3,60.

Динамо - Колос

16 серпня | 18:00 | Динамо ім. В. Лобановського, Київ

Київське Динамо виглядало далеко не найкращим чином у матчі проти Вереса. Тепер кияни вдома зіграють проти Колоса, який наразі провів лише один матч і посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Детальніше про цей матч читайте на нашому сайті згодом.

Експерти BETKING на перемогу Динамо дають коефіцієнт 1,55, тоді як тріумф Колоса оцінюється коефіцієнтом 6,00, нічия ж оцінюється в 4.00.

Полісся - Зоря

17 серпня | 18:00 | Центральний міський стадіон Полісся, Житомир

Поєдинок між Поліссям та Зорею може виявитися одним із найцікавіших у цьому турі. Житомиряни виграли обидва свої матчі. У першому поєдинку вони мали проблеми з Чорноморцем, а в другому розгромили Харків.

А ось Зоря після доволі рівної зустрічі з Колосом у матчі-відкритті сезону у своєму другому поєдинку несподівано слабко зіграла проти Кривбаса та поступилася з рахунком 1:3. Полісся буде фаворитом цієї зустрічі, проте сам поєдинок може вийти дуже цікавим.

На сайті BETKING на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 1,57, тоді як на Зорю пропонують коефіцієнт 5,75, нічия в основний час оцінюється в 4.00.

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