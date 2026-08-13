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Шесть арабских стран подтвердили поддержку президенту ФИФА, несмотря на противодействие

Шесть арабских футбольных союзов подтвердили поддержку Инфантино, несмотря на преодолеваемые им трудности.
Шесть арабских стран подтвердили поддержку президенту ФИФА, несмотря на противодействие
Джанни Инфантино / Getty Images

Согласно информации от Reuters, Джанни Инфантино, президент ФИФА, продолжает оставаться в числе поддерживаемых, несмотря на преодолеваемые трудности.

В связи с этим шесть арабских футбольных организаций заявили о своем настойчивом поддержании главы ФИФА.

Футбольные союзы Катара, Египта, Марокко, Ливана, Судана и Мавритании подтвердили свою лояльность Инфантино, подписав письмо в подтверждение этого.

Мы выражаем глубокую признательность господину Инфантино, прилагающему значительные усилия для развития футбола во всем мире, усилия для расширения возможностей во всех регионах планеты и способствующему укреплению роли этой игры в единении разных людей и разных сообществ.

Мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества, возлагая надежды на то, что во главе с ним будущее мирового футбола будет представляться более сильным и еще более процветающим, что это сотрудничество расширит возможности футбола и приведет к дальнейшему увеличению вклада арабского футбола на мировой арене.



Ранее было замечено, что Англия отказалась поддерживать президента ФИФА.

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