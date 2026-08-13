Шесть арабских стран подтвердили поддержку президенту ФИФА, несмотря на противодействие

Согласно информации от Reuters, Джанни Инфантино, президент ФИФА, продолжает оставаться в числе поддерживаемых, несмотря на преодолеваемые трудности.



В связи с этим шесть арабских футбольных организаций заявили о своем настойчивом поддержании главы ФИФА.



Футбольные союзы Катара, Египта, Марокко, Ливана, Судана и Мавритании подтвердили свою лояльность Инфантино, подписав письмо в подтверждение этого.

Мы выражаем глубокую признательность господину Инфантино, прилагающему значительные усилия для развития футбола во всем мире, усилия для расширения возможностей во всех регионах планеты и способствующему укреплению роли этой игры в единении разных людей и разных сообществ.

Мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества, возлагая надежды на то, что во главе с ним будущее мирового футбола будет представляться более сильным и еще более процветающим, что это сотрудничество расширит возможности футбола и приведет к дальнейшему увеличению вклада арабского футбола на мировой арене.