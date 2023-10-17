Monte разобрались GRAYHOUND и выбили австралийцев с турнира

Завершился матч нижней сетки IEM Sydney 2023 года.

Свои первые матчи на турнире IEM Sydney 2023 обе команды – и Monte, и австралийцы из GRAYHOUND – проиграли и опустились в нижнюю сетку, где встретились друг против друга в поединке на вылет.

Собаки выбрали своей картой Nuke и явно с этим решением не угадали, ведь здесь были только Monte. Украинский коллектив за защиту в первой половине выиграл вдвое больше раундов, а за атаку показали себя еще лучше, закрыв карту со счетом 13:5.

А вот на любимом Anubis у наших ребят дела пошли далеко не так хорошо. В первой половине команды разменивались сериями раундов, но она все же была за Monte (7:5), и после смены сторон GRAYHOUND за защиту начали брать раунд за раундом и довели счет до 11:8. Именно в этот момент команда Woro2K сделала мини-камбэк и сравняла.

Дожать дальше раненого зверя было не трудно и два последних раунда Monte также записали на свой счет, отправив австралийцев из дома домой.

Monte - GRAYHOUND 2:0 (13:5, 13:11)

На ISPORT доступны результаты и расписание матчей IEM Sydney 2023. Напомним, что в турнире также принимает участие NaVi.