Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023
Команда из Монастырище упала в нижнею сетку.
В понедельник, 16 октября, прошел первый тур группового этапа IEM Sydney 2023.
В рамках соревновательного дня свой матч провел украинский коллектив Monte. Соперником команды из Монастырище стал коллектив Complexity из США.
Игра проходила в рамках bo-1 на карте Anubis.
Monte вели в счете со счетом 5:1, однако затем позволили сопернику набрать целую серию раундов, что привело к поражению - 9:13.
Monte - Complexity 9:13
В рамках нижней сетки Monte сыграют с Grayhound.
Ранее сообщалось, что NaVi без S1mple стартовали с победы на турнире в Австралии.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: