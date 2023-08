Natus Vincere в зрелищном матче проиграли Astralis и покинули IEM Cologne 2023

Во вторник, 1 августа, в рамках турнира по CS:GO IEM Cologne 2023 команда NaVi встречалась с Astralis в рамках матчах BO3.

На первой карте Ancient команды показали увлекательную игру, победителем которой стали датчане - 25:23.

На своем пике "рожденные побеждать" справились с оппонентом - 16:9. Третьей решающей картой стал Overpass. Astralis сумели удивить украинский коллектив и выиграть встречу - 16:12.

Unfortunately, it's our last map at the #IEM Cologne 2023. GG WP @AstralisCS. Good luck in the playoffs. #CSGO #navination pic.twitter.com/soDWPc7UuP