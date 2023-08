NaVi в упорной борьбе одолели FaZe

Во вторник, 1 августа, в рамках турнира по CS:GO IEM Cologne 2023 команда NaVi встречалась с FaZe в рамках матчах BO3.

Первой картой для команд стала Mirage. На ней "рожденные побеждать" просто уничтожили своего оппонента со счетом 16:5.

Далее следовал пик от FaZe, а именно карта Overpass. Команды вели упорную борьбу на протяжении каждого раунда, где обе стороны постоянно забирали и теряли преимущество.

По итогу, Natus Vincere все же смогли вырвать победу, обыграв европейский коллектив со счетом 19:17.

