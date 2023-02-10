NaVi одолели "армян" из Outsiders в четвертьфинале IEM Katowice

Украинский клуб одержал победу.

Стартовал плей-офф турнира IEM Katowice на легендарной Сподек-Арене. В первом же матче Natus Vincere встретились с российской командой, которая маскируется под армянскую – Outsiders.

Начался матч на карте, которую выбирала команда Jame – Overpass. Там игра была довольно ровной, команды все равно часто ошибались, но NaVi все же были сильнее и одержали победу.

На своем выборе – Inferno – "рожденные побеждать" проиграли за сторону защиты, но наверстали за атаку и одержали победу.

NaVi - Outsiders 2:0 (16:13, 16:13)