Украинская команда NAVI обеспечивает победу в решающем матче, забирая $64 тысячи

NAVI обеспечила себе титул чемпиона, обыграв Virtus.pro в гранд-финале, и готовится к глобальному финалу Ignite 2026.

В решающем матче соревнования украинская команда NAVI победила Virtus.pro со счетом 4:1, получив за это $64 тысячи.



NAVI продемонстрировала высокий уровень игры в течение всего турнира. В стадии групповых игр команда выиграла все пять матчей, уступив соперникам только одну карту. В стадии плей-офф NAVI продолжила свою серию побед, обыграв Hypertune и RAD со счетом 3:0, а после этого победила Virtus.pro в финале верхней сетки.



В гранд-финале команды снова встретились, но в этот раз Virtus.pro удалось выиграть только одну карту. NAVI завершила матч со счетом 4:1, удержав титул чемпиона, который был завоеван на предыдущем этапе.



Следующим испытанием для NAVI будет Ignite 2026: Grand Finals - глобальный финал сезона, который состоится с 23 по 29 ноября в Швеции. 12 команд будут сражаться за звание чемпиона мира, а общий призовой фонд составит $1 млн.



Стоит отметить, что "Рожденные побеждать" не смогли обыграть российскую команду parivision, не добравшись до плей-офф на соревнованиях по Counter Strike 2.