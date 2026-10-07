Невыполненный прорыв: Natus Vincere уступают в соревнованиях по Counter Strike 2

"Рожденные побеждать" не смогли обыграть российскую команду parivision, не добравшись до плей-офф на соревнованиях по Counter Strike 2.

Киберспортивному коллективу из Украины, Natus Vincere, не удалось продвинуться вперед на престижных соревнованиях по Counter Strike 2.



Перед схваткой с российской командой parivision украинцы имели равный баланс 2:2, и победа гарантировала им переход в плей-офф.



Natus Vincere, также известные под названием "Рожденные побеждать", начали бой с уверенностью, одержав победу на первой карте со счетом 13:8. Тем не менее, на второй карте россияне смогли восстановиться.



Третья карта, Mirage, стала ключевой для перехода в плей-офф. Несмотря на то, что первый раунд NaVi проиграли со счетом 4:8, они были на грани возвращения в игру, но не сумели переиграть соперника.



Финальный счет матча NaVi против parivision составил 1:2 (13:8, 10:13, 11:13).