Украинская команда NaVi потерпела второе поражение на ESL Pro League Season 24

В матче с Falcons, NaVi потерпели поражение со счетом 1:2, что стало их вторым проигрышем на ESL Pro League Season 24.

В рамках ESL Pro League Season 24 по игре Counter-Strike 2 украинская команда Natus Vincere потерпела второе поражение.



В четвертом матче групповой стадии турнира, NaVi уступили команде Falcons со счетом 1:2.



На карте Inferno, выбранной украинцами, они проиграли со счетом 6:13, но сумели обыграть на Anubis - 19:15. Однако, на карте Mirage они уступили - 8:13.





Источник: HLTV.org

Ранее в групповой стадии Natus Vincere победили G2 Esports (2:0), уступили Vitality (1:2) и обыграли 9z (2:0).



В следующем решающем матче NaVi встретятся с PARIVISION. Обе команды имеют одинаковую статистику после четырех матчей - 2-2. Команда, которая выиграет этот матч, пройдет в плей-офф, а проигравшая покинет соревнование.



Турнир ESL Pro League Season 24, в котором принимают участие 16 команд, проходит в Катовице, Польша с 3 по 11 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.