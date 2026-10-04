Balu Team приостанавливает участие в Dota 2, игроки становятся свободными агентами

Неудачи на международной арене привели к приостановке работы команды Balu Team в Dota 2, но возможность возвращения не исключена.

Организация сообщила о том, что их команда достигла успеха, заняв первые места на втором и третьем этапах чемпионата UESF в Украине, а также приняв участие в закрытых отборочных соревнованиях на Esports World Cup 2026.



Тем не менее, на международной арене команда не смогла показать ожидаемые результаты. В связи с этим Balu Team решила приостановить свою работу в области Dota 2.



Капитан команды, Андрей "chipikao" Демчина, продолжит свою карьеру в Balu Team. В то же время, Константин "Rakuzan" Малинин временно будет представлять организацию.



Четверо игроков - Дмитрий "d1man41g" Махнивчик, Артем "qute" Дьяченко, Владимир "Akamu" Закржевский и Виталий "kaeioet" Воедило - стали свободными агентами.



Денис "kiki" Сайкевич, который не входил в основной состав, продолжит свое участие в Balu Team. Организация рассматривает возможность формирования нового состава вокруг него в будущем.



Balu Team подчеркнула, что не исключает возможность возвращения в Dota 2. Если появится подходящая возможность и достойный состав игроков, клуб рассмотрит вариант создания новой команды.





Напомним, что ранее команда NaVi проиграла в гранд-финале PGL Wallachia Season 9.