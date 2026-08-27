Украинская команда Inner Circle сенсационно обыграла фаворитов на BLAST Open Porto 2026

Inner Circle обеспечила себе победу над Vitality со счетом 2:0, демонстрируя уверенную игру и стратегическое мышление на картах Anubis и Cache.

В ходе киберспортивного турнира BLAST Open Porto 2026 произошел неожиданный поворот: украинская команда Inner Circle обыграла французскую команду Vitality, которая была одним из главных претендентов на победу. Матч в группе B завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев.



Первый матч серии на карте Anubis, выбранной Inner Circle, прошел под уверенным руководством украинцев. Они быстро захватили инициативу, начав игру с убедительным счетом 7:1 и уверенно завершив его со счетом 13:8. Особенно выделился игрок Арсений Деревинский, известный как cptkurtka023, завершивший матч с рейтингом 1.64.



Второй матч на карте Cache, выбранной французами, был более интенсивным. Vitality показали сильное преимущество и были на грани того, чтобы сравнять счет в серии, ведя 12:7. Однако Inner Circle показали стойкость, сыграли серию карт-поинтов и перевели матч в овертаймы, где в дополнительных раундах одержали победу со счетом 16:13.



Украинские киберспортивные команды продолжают привлекать внимание в этом сезоне и в других дисциплинах. Ранее NAVI также боролись за место на ведущих турнирах по Dota 2, включая участие в закрытой квалификации DreamLeague Season 26.