"Я стану трехкратным чемпионом": Джошуа отреагировал на дерзкое заявление Валлина

Британец намерен поставить на место шведского бойца.

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поединке с Отто Валлином.

Британец отреагировал на слова шведа, который заявил, что Энтони прошел свой пик и близок к завершению карьеры.

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"Люди говорят о том, что я миновал свой пик. Могу сказать, что они никогда не видели меня на пике в моей карьере. Я не знаю, о чем они говорят.

Я не могу предсказывать будущее, но точно знаю, куда иду. Я знаю, чего хочу достигнуть. Я человек слова и придерживаюсь того, во что верю. Я верю, что стану трехкратным чемпионом мира", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа и Валлин проведут бой 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.