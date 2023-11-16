"Его карьера подходит к концу": Валлин унизительно обратился к Джошуа

Швед намерен завершить путь звездного британца.

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился ожиданиями от предстоящего боя с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

По словам шведского боксера, британец прошел уже свой пик, а значит у него есть все шансы на победу.

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"Я готов к этому бою, потому что уже давно жду его. Думаю, мы оба хорошо знаем друг друга. Пик карьеры Джошуа пришелся примерно на 2018 год, и он заслуживает уважения.

Теперь, я чувствую, что он находится на спаде. Я собираюсь помочь ему понять это. Его карьера подходит к концу", - приводит слова Отто Sky Sports.

Напомним, Джошуа и Валлин проведут поединок 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Усик не считает Фьюри самым сложным соперником.