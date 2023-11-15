Нганну официально вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
Камерунец удивил не только фанатов, но и руководство организации.
Всемирный боксерский совет (WBC) официально представил десятку лучших боксеров супертяжелого веса.
Организация внесла бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в свой рейтинг.
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Камерунский боец занял 10-ю позицию в списке.
Нганну оказался в списке после поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, которому проиграл раздельным решением судей.
Ранее промоутер Фьюри ответил на обвинения в "ограблении" Нганну.
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