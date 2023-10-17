"Огромная разница между ними": Тренер Уайлдера сравнил Фьюри и Усика

Малик Скотт охарактеризовал будущих соперников в бою за звание абсолютного чемпиона.

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сравнил обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, вспомнив спарринги с ними.

Американский специалист выделил главные качества двух будущих соперников в поединке за звание абсолюта в дивизионе.

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"Огромная разница между ними. Тайсон, с которым я боксировал - это мой любимый Тайсон. Он неуловимый, быстрый, отличная задняя нога, правильное положение рук, он не дает возможности ударить себя.

Когда я боксировал с Усиком, у него был лучший баланс для нанесения ударов. Он напоминал мне Ломаченко, только тяжеловеса", - приводит слова Скотта Boxing Social.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.

Ранее Усик рассказал, что ему поможет победить Фьюри.