"Саня, ты больной": Усик рассказал, как военные убедили его согласиться на реванш с Джошуа

Чемпион посещал военных в начале полномасштабной войны против россии.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился воспоминаниями о том, как украинские военные мотивировали его провести реванш с Энтони Джошуа после начала полномасштабной войны против россии.

По словам чемпиона, тогда он хотел отказаться от поясов, но воины в госпитале отговорили его от этого и призвали выступить на международной арене.

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"Мы поехали к парням в госпиталь во Львов. Это были парни, которые защищали Мариуполь и первыми попали в госпиталь. Мы начали общаться, и каждый из них говорил мне: "Саня, ты больной". Я отвечал: "Я знаю". Они говорили: "Тебе нужно боксировать. Тебе необходимо ехать на матч-реванш. Ты должен говорить всему миру о том, что у нас происходит, потому что у тебя есть большая мировая аудитория".

Было тяжело принять решение уехать. Тогда я о боксе вообще не думал. Я общался со своим промоутером Александром Красюком о том, чтобы поговорить с организациями и оставить пояса, а когда все закончится, я вернусь и буду боксировать. На это мне все военные сказали второй раз, что я больной. Я прислушался к ним.

Мне сказали: "Как боевая единица ты в армии ноль. Да, ты можешь держать в руках оружие, но ты не военный человек. То, что ты тренируешься, ходишь в тир, - это не поможет. Я решил поехать готовиться ко второму поединку с Энтони Джошуа", - приводит слова Усика Luckypunch.

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