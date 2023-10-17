"Его дважды отшлепал Усик": Фьюри вновь наехал на Джошуа

Британец оценил шансы на поединок с Энтони.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу Энтони Джошуа.

"Цыганский король" заявил, что сейчас его бой с соотечественником невозможен, ведь он уже достаточно раз проигрывал.

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"Мне не волнует, что говорит Джошуа, ведь считаю его бездельником. Этот парень бездельник, который был нокаутирован и проиграл три боя. Вы больше не можете сравнивать его со мной.

Мне неинтересен бой с ним. Все, пузырь лопнул. Мне уже неинтересно победить Энтони. Его дважды отшлепал Усик и нокаутировал толстяк. Так что этот бой не в моих интересах.

Сейчас я дерусь с парнем, который находится в расцвете сил. Нганну является сильным панчером. Так что пусть станет в очередь. Бой не возможен. Он мертв", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

Ранее Холифилд назвал единственного, кто может одолеть Фьюри.