Промоутер Джошуа озвучил новые сроки проведения боя с Уайлдером

Поединок двух бывших чемпионов рассчитывают организовать весной следующего года.

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о планах своего подопечного, в частности, о возможном бое против еще одного бывшего обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам представителя британского боксера, его клиент хочет выйти в ринг в декабре, а поединок с "Бронзовым бомбардировщиком" может быть организован уже весной 2024 года.

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"Джошуа действительно хочет драться. Многое происходит с ситуацией с IBF. Нам нужно посмотреть, что произойдет. Я думаю, он собирается драться в декабре или январе.

Бой с Уайлдером на самом деле состоится не раньше марта или апреля, это самое позднее. Но он хочет драться. Энтони хочет вернуться в лагерь и попросил нас попытаться устроить ему бой в декабре. Посмотрим, может, это будет январь", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Энтони Джошуа оценил возможность организации боя с Чжаном Чжилеем.