Шелестюк сообщил, когда готов провести свой следующий бой
Украинец хочет добиться своей юбилейной победы.
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) намерен в ближайшее время выйти в ринг.
Спортсмен сообщил, что хочет скорее добиться своей 20 победы в карьере.
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"Я готов биться в декабре. Не могу дождаться возвращения на ринг. Это мой путь к 20-й победе.
Я непобедим, и я свободный агент. Нет ни промоутера, ни менеджера, ни советника", - сообщил Шелестюк.
Свой последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года. Тогда его поединок с Габриэлем Маестре завершился вничью.
Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри.
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