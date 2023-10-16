"24 февраля помогло": Усик рассказал, как перешел на украинский язык

Украинец стремится разговаривать на государственном языке и дома.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем переходе на украинский язык.

По словам чемпиона, он начал говорить на украинском языке еще до полномасштабной войны с россией, однако затем это помогло ему окончательно отказаться от языка агрессора в публичном пространстве.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я до этого уже общался на украинском языке дома, с детьми, перед Олимпийскими играми давал интервью на украинском, вставлял свой язык. Но большинство людей, с которыми я общаюсь, наверное, 70 процентов, было русскоязычным. Однако сейчас все меняется.

Лично мне хотелось вообще перейти на государственный язык. Не только давать интервью, а и общаться дома, окончательно перейти на украинский язык. Получается, что 24 февраля помогло", - сказал Усик.

Ранее Усик рассказал, что ему поможет победить Тайсона Фьюри.