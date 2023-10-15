Логан Пол бросил вызов Конору Макгрегору

Блогер хочет провести поединок с легендой UFC.

Известный блогер Логан Пол публично обратился к бывшему двукратному чемпиону UFC Конору Макгрегору с предложением организовать боксерский матч.



Пол заявил: "Эй, Конор, ты это видел? Я взял твоего ублюдка, посадил на поводок и повел на прогулку. Кто теперь настоящий боец, братан? Бокс для меня - лишь хобби. Моя истинная мечта - стать суперзвездой WWE, и я собираюсь вернуться туда. Есть несколько титулов, которые я хочу завоевать. Я уже выбрал свою цель. Я американец, и я хочу привезти этот титул в США. Рэй Мистерио, я уже одержал над тобой победу однажды, брат, и я собираюсь сделать это снова. Вперед!"



В интервью MMA Fighting Пол добавил: "Я не исключаю возможность вновь выйти на ринг, если Конор Макгрегор решит защитить своего сучонка. Тогда я сразюсь с ним прямо здесь. Где этот маленький лепрекон? Где ты, Конор? Он бросил Диллона".



Отметим, что Макгрегор имеет опыт лишь одного боксерского поединка, в котором он уступил Флойду Мэйвезеру.