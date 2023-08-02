Усик назвал единственное сходство между Дюбуа и Джошуа

Украинский спортсмен с уважением относится к будущему сопернику.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о противостоянии с Даниэлем Дюбуа.

По словам украинца, у британского боксера есть сходство с Энтони Джошуа.

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"Я отношусь к Дюбуа с уважением. Я не недооцениваю его. Я отношусь к нему так же, как относился ко всем своим предыдущим соперникам. Когда я готовился к Энтони Джошуа или кому-то другому, я делал одинаковый объем работы на тренировках, и Даниэль Дюбуа - не исключение. Я делаю точно такую же работу. Я тренируюсь настолько усердно, насколько могу, насколько это возможно, чтобы достичь своей цели на ринге.

В чем похожи Дюбуа и Джошуа? Нельзя сравнивать этих парней. Это совершенно разные спортсмены. Единственное их сходство заключается в том, что они оба боксеры", - сказал Усик в интервью TNT Sports.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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