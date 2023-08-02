Ломаченко претендент на чемпионский бой: WBC лишил пояса Хэйни

Украинец идет первым в списке на титульный поединок.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение лишить абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни своего чемпионского пояса.

Как сообщает Boxing Scene, санкционирующий орган разрешил американцу провести бой в полусреднем весе с чемпионом WBC Реджисом Прогрейсом. Однако при этом Хэйни будет переведен в статус "чемпиона в отпуске".

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Пояс американца между собой разыграют обязательный претендент Шакур Стивенсон и доступным боксером с самым высоким рейтингом. В данный момент это Василий Ломаченко, который в мае проиграл Хэйни по очкам.

Отмечается, если Девин вернется в легкий вес, то у него будет первоочередное право сразиться с новым чемпионом WBC. В таком случае призовой фонд поединка будет распределяться в пропорции 50 на 50.

Ранее сообщалось, что промоутер оценил шансы того, что Ломаченко проведет титульный бой.

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