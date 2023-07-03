"Принципиальная договоренность": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Уайлдером

Два экс-чемпиона должны сойтись в ринге в конце года в Саудовской Аравии.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией об организации боя с еще одним экс-обладателем титула в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

По словам представителя британского боксера, поединок, который должен состояться в конце этого года в Саудовской Аравии, практически согласован и осталось уладить только отдельные моменты.

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"На нашей встрече с партерами из Саудовской Аравии в четверг у нас практически была достигнута принципиальная договоренность. Осталось окончательно обсудить некоторые детали.

Мы снова увидимся в понедельник. Думаю, что мы пребываем в хорошей позиции", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее стало известно, сколько Энтони Джошуа заработает за бой с Деонтеем Уайлдером.