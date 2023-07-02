"Поединок, который он обязан провести": Промоутер предположил, с кем может подраться Усик

Эдди Хирн назвал потенциального соперника украинского чемпиона.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о том, с кем может провести бой чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик до конца этого года.

По словам промоутера, украинский боксер может встретиться в ринге с обязательным претендентом на титул IBF хорватом Филипом Хрговичем.

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"Есть шанс, что бой Джошуа - Уайлдер состоится в начале января, но, как мы понимаем, Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке. Поэтому это исключает его поединок с Усиком. Но наш бой в любом случае состоится.

Усик все равно выступит в этом карде. Возможно, он подерется с Филипом Хрговичем. Филип - обязательный претендент. Но это вообще не повлияет на противостояние Джошуа - Уайлдер. Если Усик не будет боксировать за звание абсолютного чемпиона, то это поединок, который он обязан провести, руководствуясь правилами органа, санкционирующего поединки", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри подтвердил, что боя с Александром Усиком в 2023 году не будет.