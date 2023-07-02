"У Усика не было драматического боя": Промоутер Дюбуа сделал прогноз на поединок с украинцем

Представитель британского боксера верит в успех своего подопечного.

Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от будущего боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его мнению, британский боксер способен противостоять украинцу и может создать ему проблемы.

"Я смотрю на бои Усика в супертяжелом весе. В голову приходит поединок с Дереком Чисорой пару лет назад. На протяжении шести-семи раундов Чисора доставлял ему много проблем. Усик был с ним там, но ничего не мог поделать. Они выбрали Чисору не просто так, но посмотрите, что с Дереком сделал Тайсон Фьюри, и сравните с этим.

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Усик провел два боя с Энтони Джошуа. Эй Джей не был в ударе, он все время дрался на задней ноге. На мой взгляд, Джошуа уже не тот боец, которым был раньше.

Я смотрю на это и смотрю на Даниэля. Я просто знаю, что он мощный, у него хороший джеб, он быстрее, чем думают люди. Если Усик пропустит и почувствует его силу, то будет интересно увидеть, как он отреагирует. У Усика не было выступления, от которого бы отвисла челюсть, драматического боя. Никакого неуважения, Усик достиг всего, чего должен был, но я чувствую, что на ринге Даниэль окажется в нужном месте в нужное время", - цитирует Уоррена Boxing Social.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на стадионе в польском Вроцлаве.

Ранее менеджер Александра Усика сделал прогноз на бой с Даниэлем Дюбуа.