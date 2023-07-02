"Обидно, но это так": Промоутер рассказал, с кем Фьюри проведет следующий бой

Эдди Хирн рассекретил планы британского чемпиона.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу ближайшего поединка обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

По его информации, "Цыганский король" намерен устроить выставочный бой против бывшего чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

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"Да, я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Это то, что я слышал. По всей видимости, это будет выставочный бой. Без нокдаунов и всего прочего.

Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так. Это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри дерется с Александром Усиком.

Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился абсолютный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри подтвердил, что боя с Александром Усиком в 2023 году не будет.