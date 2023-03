Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом

Британец Томми Фьюри в своем ближайшем поединке должен будет встретиться в реванше с американцем Джейком Полом после своей победы в недавнем бою.

Повторный поединок британского боксера и американского блогера запланирован на июль.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на еще одного авторитетного инсайдера Майка Коппинджера.

