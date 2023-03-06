Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом

В первом бою британский боксер одолел американского блогера.
Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом

Британец Томми Фьюри в своем ближайшем поединке должен будет встретиться в реванше с американцем Джейком Полом после своей победы в недавнем бою.

Повторный поединок британского боксера и американского блогера запланирован на июль.

Читай также: Джейк Пол активировал пункт о реванше с Томми Фьюри

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на еще одного авторитетного инсайдера Майка Коппинджера.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в конце февраля этого года, Томми Фьюри одержал победу над Джейком Полом раздельным решением судей.

Ранее промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен подтвердил возможность организации реванша с американцем.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости